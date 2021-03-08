نتيجة مباراة الانتر واتلانتا في الدوري الايطالي

تعرف على نتيجة مباراة الانتر واتلانتا، في أهم مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021 ضمن الجولة 26 من الدوري الايطالي، والتي يستضيفها ملعب جوسيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “ماوريتسيو مارياني”.

وحقق الانتر فوزه السادس على التوالي في الدوري الايطالي على حساب بارما في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 59 في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه “ميلان” الذي فاز على هيلاس فيرونا أمس لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، فاز اتلانتا في مباراته الأخيرة في الدوري الايطالي على كروتوني ليسجل انتصار الرابع تواليًا في المسابقة المحلية، ويصل إلى النقطة 49 في المركز الخامس.