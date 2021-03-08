يعتبر نادي ظفار والملقب بـ”الزعيم” من أعرق وأنجح الأندية فى سلطنة عُمان والأكثر تتويجاً بالبطولات برصيد 20 لقب، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات نادي ظفار العماني.

يحتفل نادي ظفار يوم 24 من شهر يوليو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي لعام 1970، ويتخذ من مدينة صلالة مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على “ستاد السعادة الرياضي” الذي يتسع لنحو 10 آلاف مشجع.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به ظفار الى عام 1976 عندما حقق لقب كأس السلطان قابوس، وحقق الفريق (أول انجاز رسمي للكرة العمانية) عندما حصل على المركز الثالث والبرونزية بكاس الاندية الخليجية مرتان بالرياض عام 1986، وبالإمارات العين عام 2001.

وعلى المستوي الخليجي شارك ظفار 10 مرات فى بطولة الأندية الخليجية، وكان أفضل مركز عام 1995 عندما حصل على المركز الثاني بالبحرين خليجي 13.

وعلى الصعيد القاري فقد شارك ظفار فى بطولة دوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 1996، وله مشاركتان فى كأس الاتحاد الآسيوي، ومشاركة واحدة فى كأس الكؤوس الآسيوية.

ولفريق ظفار بصمات واضحة وإنجازات مشرفة للرياضة العمانية على المستوى المحلي والخليجي ومن أبرز الأندية العمانية تغذية للمنتخبات الوطنية العمانية على مدار تاريخها الرياضي.

ومن أبرز من لعب لفريق ظفار (يونس امان) هداف العرب موسم 1984/1985 – (هاني الضابط)هداف العالم 2001، هداف خليجي 15 بالرياض 2002، افضل لاعب ببطولة ابطال الخليج 2001 بالعين. – (هلال حميد) هداف الدوري العماني مرتان 91/92- 95/96 – (ناصر فائل باحجاج) هداف الدوري العماني موسم 82/83 – (سعيد فرج فاضل) هداف الدوري العماني 96/97 – (عبد اللطيف نصيب) افضل لاعب ببطولة ابطال الخليج 1992 بمسقط. – (محمد ربيع) كابتن المنتخب العماني.

إليكم سجل بطولات نادي ظفار العماني (محلياً)

كم مرة فاز ظفار ببطولة الدوري العماني؟

فاز ظفار بالدوري العماني 11 مرة أعوام: (1938، 1985، 1990، 1992، 1993، 1994، 1999، 2001، 2005، 2017، 2019).

الوصيف 6 مرات أعوام: (1987، 1988، 2003، 2008، 2010، 2020).

كم مرة فاز ظفار بكأس السلطان قابوس (كأس جلالة السلطان المعظم)؟

تُوج ظفار بكأس السلطان قابوس 10 مرات أعوام: (1976، 1980، 1981، 1990، 1999، 2004، 2006، 2011، 2019، 2020)

الوصيف 6 مرات أعوام: (1972، 1982، 1984، 2002، 2009، 2017)

كم مرة فاز ظفار بكأس السوبر العماني؟

البطل 4 مرات أعوام: (1999، 2001، 2017، 2019)

كم فاز ظفار بكأس الاتحاد العماني؟

البطل 3 مرات أعوام: (1991، 2013، 2019)

كأس مهرجان صلالة السياحي

ظفار البطل 4 مرات أعوام: (1999، 2009، 2010، 2016)

كأس النخبة العماني

الوصيف مرتان عامي: (2000، 2005)

إليكم سجل بطولات نادي ظفار العماني (خليجياً)

كأس الاندية الخليجية بالمنامة

ظفار الوصيف مرة واحدة عام: (1995)

كأس الأندية الخليجية

المركز الثالث (الميدالية البرونزية) مرتان عامي: (1986، 2001)

كأس أبطال أندية الخليج للناشئين

البطل مرة واحدة عام: (1994)

بطولة الأندية الخليجية (شارك نادي ظفار 10 مرات)

خليجي2 (خروج دور المجموعات ) عام: (1984)

بالسعودية خليجي4 (أحرز المركز الثالث ) عام: (1986)

بمسقط خليجي9 ( أحرز المركز الرابع ) عام: (1992)

بالكويت خليجيي11 ( أحرز المركز الرابع ) عام: (1993)

بالإمارات العين خليجي12 (المركز السادس) عام: (1994)

بالبحرين خليجي 13 (أحرز المركز الثاني) عام: (1995)

بالإمارات خليجي18(أحرز المركز الثاني مكرر بفارق الاهداف) عام: (2001)

بالبحرين خليجي19 (أحرز المركز الرابع) عام: (2002)

بالسعودية خليجي24 (خروج دور المجموعات) عام: (2008)

(ذهاب وإياب) خليجي26 وصل للدور ربع النهائي عام: (2011)

مشاركات نادي ظفار عربياً وآسيوياً