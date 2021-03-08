فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة تشيلسي وايفرتون في الدوري الانجليزي

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “تشيلسي وايفرتون”، في أهم مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021، ضمن الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة تشيلسي وايفرتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة تشيلسي وايفرتون على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

لم يتعرض تشيلسي لأي خسارة في مبارياته الـ10 الأولى في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3، ووحدهما جوزيه مورينيو (10 مباريات) ولويز فيليبي سكولاري (12 مباراة)، اختبرا سلسلة اطول بلا هزائم في بداية عهدهما على رأس الجهاز الفني للبلوز.

ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 47 نقطة، جمعها من 27 مباراة، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 8، وخسر 6 مرات، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي” الذي لعب مباراة زائدة.

في المقابل يقبع نادي ايفرتون في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وبفارق نقطة واحدة عن خصمه اليوم تشيلسي، وجمع التوفيز 46 نقطة من 26 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 4 مناسباتت، وتلقى 8 هزائم.

ولم يحقق ايفرتون أي فوز على ملعب ستامفورد بريدج منذ نوفمبر 1994، في أطول سلسلة له خارج أرضه بلا فوز ضد أي فريق آخر على الإطلاق في كل المسابقات.

هدف تشيلسي الأول “بين جودفري”

هدف تشيلسي الثاني “فريلو جورجينيو”

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