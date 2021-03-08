عاجل | تشكيلة الانتر الاساسية امام اتلانتا في الدوري الايطالي

تعرف على تشكيلة الانتر الاساسية امام اتلانتا، في أهم مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الايطالي.

ولم تشهد تشكيلتي الفريقين مفاجآت كبيرة، حيث أكتفى أنطونيو كونتي بتعديل بسيط لإشراك أرتورو فيدال في خط الوسط، بعد غيابه عن تشكيلة الانتر الاساسية خلال الفترة الماضية، في المقابل سيعتمد جاسبريني على مهاجم وحيد في المقدمة.

وينقل بث مباشر مباراة “الانتر واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وتقام مواجهة الانتر واتلانتا على ملعب جوسيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “ماوريتسيو مارياني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

تشكيلة الانتر الاساسية امام اتلانتا في الدوري الايطالي

سمير هاندانوفيتش

ستيفان دي فريج – ميلان سكرينيار – أليساندرو باستوني

إيفان بيريسيتش – نيكو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – أرتورو فيدال – أشرف حكيمي

لاوتارو مارتيننيز – روميلو لوكاكو

تشكيلة اتلانتا الاساسية

ماركو سبورتيلو

رفاييل تولوي – كريستيان روميرو – بيرات دجيمسيتي – يواكيم ميلي

مارتين دي رون – ريمو فريولير – روبين جوسينس – ماتيو بيسينا – روسلان مالينوفسكي.

دوفان زاباتا

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