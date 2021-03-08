بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر واتلانتا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر واتلانتا” في أهم مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021 ضمن الجولة 26 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “الانتر واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وتقام مواجهة الانتر واتلانتا على ملعب جوسيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “ماوريتسيو مارياني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

مستمتعًا بتسع انتصارات متتالية على أرضه، في أفضل سلسلة له منذ 2010/11، يدخل الانتر مواجهة الليلة امام اتلانتا وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته لجدول الترتيب.

وحقق الانتر فوزه السادس على التوالي في الدوري الايطالي على حساب بارما في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 59 في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه “ميلان” الذي فاز على هيلاس فيرونا أمس لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، فاز اتلانتا في مباراته الأخيرة في الدوري الايطالي على كروتوني ليسجل انتصار الرابع تواليًا في المسابقة المحلية، ويصل إلى النقطة 49 في المركز الخامس.

ويتطلع اتلانتا إلى خطف الثلاث نقاط من الانتر، وذلك لخطف المركز الثالث من يوفنتوس، والدخول إلى المربع الذهبي من جديد للمنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الانتر – اتلانتا

ملعب جوسيبي مياتزا

الدوري الايطالي (الجولة 26)

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