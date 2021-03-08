فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة القادسية والكويت في الدوري الكويتي stc “خبرة المطوع تصنع الفارق”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “القادسية والكويت”، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الكويتي stc، والتي شهدت صناعة هدف التعادل للزعيم الملكي عن طريق بدر المطوع الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني.

خرج القادسية بنقطة ثمينة من أمام ضيفه “الكويت”، بعدما فرض عليه التعادل بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد “محمد الحمد”.

وبدأت قمة الجولة السابعة بسرعة كبيرة، حيث دخل الفريقان أجواء المباراة منذ اللحظات الأولى، حتى أدرك “يوسف ناصر” الهدف الأول لفريق الكويت في الدقيقة السادسة من متابعة لرأسية فيصل زايد المرتدة من الحارس خالد الرشيدي.

وحاول فريق القادسية تدارك الأمور في باقي دقائق الشوط الأول، ولكن فشل في تحقيق ذلك بسبب تضييق المساحات، والتنظيم الدفاعي لفريق الكويت.

ودخل القادسية الشوط الثاني بنفس نهج الشوط الأول، حيث واصل الضغط على الكويت حتى سنحت للاعب عدي الصيفي فرصة تسجيل هدف التعادل، إلا أن تسديدته ارتدت من القائم في الدقيقة (54).

ونجح “سيف الحشان” في تسجيل هدف التعادل لفريق القادسية في الدقيقة (85)، وذلك بعد مجهود فردي رائع من البديل المخضرم “بدر المطوع” الذي أقتحم دفاع الكويت من الجهة اليسرى ليمرر كرة مرت من البريكي لتصل إلى الحشان الذي سددها في المرمى مباشرة.

ومرت باقي دقائق المباراة دون أي جديد، لتنتهي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتساوى القادسية في النقاط (14 نقطة) مع العربي في صدارة الترتيب، فيما رفع الكويت رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

هدف الكويت “يوسف ناصر”

هدف القادسية “سيف الحشان”

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