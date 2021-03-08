عاجل | تشكيلة تشيلسي الاساسية امام ايفرتون في الدوري الانجليزي “غياب زياش وماونت”

أعلن المدرب الألماني “توماس توخيل” تشكيلة تشيلسي الاساسية لمواجهة ايفرتون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري الانجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة تشيلسي الاساسية غياب النجم الانجليزي الشاب المتألق “ماسون مونت” للراحة، فيما سيحل الألماني “كاي هافيرتز” بديلًا عنه في مركز الجناح الأيسر.

وتواصل غياب النجم الدولي المغربي “حكيم زياش” عن تشكيلة تشيلسي الاساسية، وسيلعب كالوم هودسون أودوي في مركز الجناح الأيمن.

وفضل توخيل إشراك مواطنه “تيمو فيرنر” في مركز رأس الحربة على حساب “أوليفييه جيرو” للمباراة الثانية على التوالي.

في المقابل، قرر مدرب ايفرتون “كارلو أنشيلوتي” الاعتماد على النيجيري أليكس أيوبي في مركز خط الوسط لتعويض غياب عبدالله دوكوري، وسيلعب في الخط الأمامي كل من “كالفيرت ليوين وريتشارليسون”.

وينقل بث مباشر مباراة تشيلسي وايفرتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وويدير اللقاء الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

تشكيلة تشيلسي الاساسية امام ايفرتون في الدوري الانجليزي

إدوارد ميندي

سيزار أزبيليكويتا – كورت زوما – أندرياس كريستنسن

رييس جيمس – ماتيو كوفاسيتش – فريلو جورجينيو – ماركوس ألونسو

كاي هافيرتز – تيمو فيرنر – كالوم هودسون أودوي

تشكيلة ايفرتون الاساسية

جوردان بيكفورد

ميسون هولجيت – بين جودفري – مايكل كين – لوكاس دين

ألان ماركيز- أندري جوميز – جيلفي سيجوردسون – أليكس إيوبي

ريتشارليسون دي اندرادي – كالفيرت ليوين

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