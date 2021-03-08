شكرا لقرائتكم خبر عن هنري يكشف عن موقفه من تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الفرنسي تيري هنري، النجم السابق لأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، عن مستقبله كمدير فني خلال الفترة المقبلة، ويشغل هنري حاليًا منصب المدير الفني لفريق مونتريال، المتواجد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال الغزال الفرنسي لموقع «Four Four Two» الإنجليزي، عن أمنياته وأحلامه في عالم التدريب ،وتابع هنري: «نعم أرغب بالعودة لأرسنال، وأريد العودة وتدريب برشلونة، ولكن لن يحدث هذا في الوقت الحالي».