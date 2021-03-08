اخبار الرياضه

هنري يكشف عن موقفه من تدريب برشلونة

0 نشر
هشام محيسن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هنري يكشف عن موقفه من تدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الفرنسي تيري هنري، النجم السابق لأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، عن مستقبله كمدير فني خلال الفترة المقبلة، ويشغل هنري حاليًا منصب المدير الفني لفريق مونتريال، المتواجد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال الغزال الفرنسي لموقع «Four Four Two» الإنجليزي، عن أمنياته وأحلامه في عالم التدريب ،وتابع هنري: «نعم أرغب بالعودة لأرسنال، وأريد العودة وتدريب برشلونة، ولكن لن يحدث هذا في الوقت الحالي».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا