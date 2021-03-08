شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام أتلانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو كونتى، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالى، التشكيل الأساسى الذي يخوض مواجهة نظيره أتالانتا، المقرر إقامتها في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الاثنين، على ملعب «جوسيبي مياتزا»، في ختام مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكي إنتر ميلان ضد أتالانتا كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: باستوني، سكرينيار، ستيفان دي فري.

الوسط: بيريسيتش، فيدال، مارسيلو بروزوفيتش، باريلا، أشرف حكيمي.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.