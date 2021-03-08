شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة عمرو وردة من الموت في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت 24» اليونانية إن المهاجم المصرى عمرو وردة تعرض لحادث بسيارته مساء أمس، الأحد، بعد مباراة فريقه باوك اليوناني ضد آريس سالونيكا في الدوري، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري اليوناني الممتاز.

وقالت الصحيفة أن اللاعب المصرى صاحب الـ26 عامًا تعرض لحادث بسيارته في منطقة تومبا باليونان، دون أن يتعرض لأضرار جسدية، ولحقت به فقط أضرار مادية فادحة نتيجة الأضرار التي لحقت سيارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمرو وردة كان يقود سيارته في منطقة تومبا وبالقرب من تقاطع شارع بابافي وبوتساري، اصطدمت سيارته بسيارة أخرى ما أسفر عن وقوع الحادث، ولكن الشيء الإيجابي أنه لم تكن هناك إصابات للاعب بعد الاصطدام.