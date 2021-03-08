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نجم الزمالك السابق: باتشيكو ذبح أبو جبل .. و فتوح سبب هزيمة الزمالك من الترجي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق الاول بنادي الزمالك علي نفس مستوي زميله محمود عبد الرحيم جنش ، وكان لابد من دعمه واستمرار الدفع به وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري العام مؤكدا ان باتشيكو باستبعاد ابو جبل قرر ذبحه .

وأضاف نصار من الممكن التدوير في بعض المباريات وإعطاء الفرصة لمحمود جنش و محمد عواد في بعض مباريات الدوري العام ، لكن كنت أُفضل الدفع بابو جبل في مثل هذه المواجهات الصعبة في دوري الأبطال الإفريقي .

واختتم نصار : تصرف احمد فتوح كان متهوراً ويتحمل سبب الهزيمة الثقيلة من الترجي ، وكان يجب على طارق حامد و فرجاني ساسي توبيخه بعد الإنذار الأول و في مباراة الترجي تحذيره من البطاقة الحمراء ، باعتبارهم قادة الفريق .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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