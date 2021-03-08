شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد وغزل المحلة.. «زعيم الثغر» يعلن قائمته لمواجهة «الفلاحين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الاتحاد السكندرى تحت قيادة حسام حسن، المدير الفنى، لمواصلة الانتصارات على حساب زعيم الفلاحين، بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية على الإنتاج الحربى، لكى يحافظ على حظوظه في المنافسة على المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى. ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 21 نقطة في جدول الترتيب.

وجاءات قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان. خط الدفاع: داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، كريم يحيى، صبري رحيل. خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، أحمد حجي، عبدالسميع سيمو، مروان عطية، رزاق سيسيه، عمار حمدي، حسام عاشور- خط الهجوم: أحمد راشد، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي، روماريو ويليامز.

وكان الاتحاد السكندري تلقى خطابا رسميا من اتحاد كودت ديفوار لضم اللاعب رزاق سيسه ضمن قائمة الأفيال التي تستعد لخوض مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا عام 2021

وكان الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم أرسل خطابا رسمياًيُشير إلى طلب أستدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسه للأنضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار الذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي ستقام بالكاميرون، ومن المُقرر أن يخوض اللاعب مباراتين مع المنتخب خلال هذه التصفيات وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وستقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021 القادم، والثانية أمام منتخب إثيوبيا وستقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021 القادم

واستقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اليوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه والذي يقدم مستوى متميز مع الفريق في الآونة الأخيرة وتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 6 أهداف، واحتفالا بإنضمامه لمنتخب بلاده الأول كوت ديفوار.

أكد الموقع الرسمي للاتحاد السكندري، أن مقابلة رئيس النادي للاعب الإيفوار جاء بهدف دعمه وتحفيزه لأستمرار تقديم هذا الأداء الرائع مع الفريق خلال المباريات القادمة خاصة في ظل العلاقة الطيبة والمتميزه التي تربط رئيس زعيم الثغر بالمهاجم الإيفوارى.

الاتحاد السكندري يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة