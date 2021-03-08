شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش : لاعبو الإسماعيلي ينقصهم الثقة.. وسنقاتل لتحقيق الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يستعد بكل قوة، لمباراة الأهلي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال يوفيتش، في تصريحات صحفية: «نستعد بكل قوة لمباراة الأهلي، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات والجميع في حالة تركيز ولدي ثقة في أننا سنؤدي أداء ممتاز سيكون على قدر وقيمة الإسماعيلى».

وأضاف: «أؤكد للجميع أن الفريق يضم لاعبين جيدين ولديهم قدرات فنية عالية،كل ما نحتاجه هو انتصار لإعادة الثقة ومن ثم النتائج ستتحسن بعدها بشكل تدريجى».

وتابع: «نقدم أداء جيدا في أغلب المباريات، لكن أزمة الفريق الحقيقية تتمثل في عدم ترجمة الفرص المتاحة لأهداف، فنحن نعمل على حل تلك الأزمة في التدريبات بشكل يومي».

وواصل: «أعلم أن الإسماعيلي فريق عريق ولديه جماهيرية كبيرة تشعر بالحزن بسبب تراجع النتائج، لكننى أعدهم أنها ستتحسن الفترة القادمة وسنقاتل من أجل إسعادهم بالفوز على الأهلي».

وأشار: «أرى أن أداء بابل أقل مما كان يقدمه مع فريق أول أغسطس الأنجولى لأنه كان يحتاج لتحضير وإعداد لفترة أطول، اللاعب يخوض تدريبات إضافية من أجل اكتمال جاهزيته».

وأكمل: «تعادل الأهلي المباراة الماضية أمام فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا يسبب ضغوطا عليهم وسنحاول استغلال ذلك لصالحنا ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا».