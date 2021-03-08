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نجم الزمالك يهزم بطل اليابان في بطولة قطر الدولية لتنس الطاولة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز أحمد صالح نجم فريق تنس الطاولة بالنادي على اللاعب الياباني يودا يوكهاروا بالدور الـ 32 بأولى مشاركاته ببطولة قطر الدولية بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

وأعرب صالح للموقع الرسمي للزمالك عن سعادته بهذا الفوز الغالي، خاصة أنه على أحد لاعبي دول شرق آسيا الذين يتميزون بالسرعة والمهارة .

ومن المقرر أن يلتقي صالح غدا في الدور 16 اللاعب الألماني ديميتري أو فتشروف صاحب لقب بطولة قطر الدولية الأولي والمصنف 3 عالميا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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