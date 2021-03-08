شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يواصل استعداداته لمواجهتي كفر الشيخ و الزهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول للكروكيه بنادي الزمالك، تدريباته اليومية استعدادا لمواجهتي كفر الشيخ ببطولة الدوري، والزهور في كأس فردي الأندية.

وأكد أحمد ميهوب المدير الفني لأسرة الكروكيه بالنادي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أن الفريق يؤدي تدريباته اليومية بشكل قوي استعدادا لمواجهتي كفر الشيخ والزهور.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعقد محاضرات فنية للاعبين بشكل يومي، لتصحيح الأخطاء والوصول باللاعبين لأعلى فورمة فنية.

وأوضح أن الزمالك يلعب كل مبارياته بهدف تحقيق الفوز من أجل حصد الألقاب والبطولات.

ويلتقي فريق الزمالك مع كفر الشيخ يوم الخميس المقبل، في المباراة التي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويواجه الفريق نظيره الزهور، يوم الجمعة المقبل، في لقاء الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس فردي الأندية.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي على ملاعب نادي الزهور.