شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى من الإصابة.. محمد توني يدعم سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد توني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب محمد توني عن سيراميكا كليوباترا بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد السكندري، وأنهى برنامجه العلاجي والتأهيل تحت إشرف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، جاهزية محمد توني من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء الزمالك المقبل، بعد أن خاض اللاعب مرانا قويا مساء اليوم مع زملائه اللاعبين.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر من مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.