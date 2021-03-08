شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تهزم سبورتنج في دوري السوبر 65 - 57 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على سبورتنج 65- 57 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين بالصالة المغطاة بالنادي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري سوبر السلة.

وتمكن لاعبو سلة الزمالك من تحقيق الفوز رغم غياب عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم هيثم السحرتي ومحمد حجازي وعمر هشام وأحمد حاتم.

ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته بالبطولة للعودة لصدارة جدول ترتيب دوري السوبر .

ويقود سلة الزمالك، الإسباني أجوستى بوش، المدير الفنى، ويعاونه كل من: ياسر عبد الوهاب، مدربا عاما، وسمير جودة، مدربا.