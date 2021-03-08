شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يرحب ببعثة نكانا في القاهرة قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعثة فريق نكانا الزامبي في ملعب الدفاع الجوي، لدى خوض الفريق الضيف لمرانه الأول في القاهرة، استعدادا لمواجهة الأربعاء.

ويحل نكانا الزامبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووافقت إدارة بيراميدز على السماح للضيوف بخوض المران الأول في القاهرة بملعب النادي في الدفاع الجوي، في إطار تأكيد العلاقات الطيبة والتعاون مع الفريق الضيف وبعثته التي وصلت للقاهرة صباح اليوم.

ورحب الرئيس التنفيذي برئيس بعثة نكانا في القاهرة وجميع أفراد البعثة متمنيا لهم إقامة طيبة، وموضحا على تقديم بيراميدز لكل أوجه الدعم للضيوف حتى مغادرة القاهرة عقب المباراة، فيما وجه رئيس بعثة نكانا شكره للمهندس ممدوح عيد والإدارة التنفيذية لبيراميدز على الاستقبال الحافل منذ لحظة الوصول إلى مصر.