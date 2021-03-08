كواليس اقتراب نادي بـ«مجموعة الأهلي» من الاستبعاد من أبطال إفريقيا.. والنادي: أشركنا لاعبين موقوفين محليا.. والكاف يرد



الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مسؤول داخل نادي المريخ السوداني، عن كواليس اقتراب النادي من الاستبعاد من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الحالية، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الموقوفين محليًا فى لقاء سيمبا التنزاني بالجولة الماضية من المسابقة، وتقديم الأخير شكوى إلى «الكاف».

وأكد المصدر لموقع «الوطن سبورت»: «أن هناك ثلاث لاعبين على رأسهم رمضان عجب وبخيت خميس، انتهت عقودهم مع نادي المريخ السوداني خلال منافسات الموسم الماضي، وقاموا بالتوقيع لنادي الهلال السوداني، ومن ثم تم إيقافهم من قبل الاتحاد لمدة 6 أشهر محليًا بسبب التوقيع للناديين».

الهلال السوداني يرفع الشكوى المقدمة ضد المريخ

وأضاف: «نادي الهلال السوداني رفع الشكوى إلى الاتحاد الإفريقي الكاف، وحتى هذه اللحظة لم يبت الكاف في الشكوى المقدمة من جانب نادي الهلال بشأن عقوبتهم قاريًا، وبالتالي خضوع نادي المريخ لعقوبة جديدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الحالية».

وواصل: «الشكوى المقدمة من قبل نادي سيمبا ضد النادي من حقهم، لكن نادي المريخ لم يحصل على أي شيء يخص استبعاد الثلاثي من المشاركة فى البطولة الإفريقية».حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الكاف تلقينا شكوى من سيمبا بسبب المريخ

وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن «كاف» استقبل بالفعل شكوى من قبل سيمبا التنزاني تفيد بمشاركة المريخ لاعبين موقوفين من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم، لافتا بأنه سيتم مراجعة الأمر بدقة مع التواصل مع نادي المريخ والاتحاد السوداني، من أجل اتخاذ قرار في هذا الأمر.

وبات موقف النادي الأهلي متأزما للغاية، فى حال استبعاد نادي المريخ السوداني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن كتيبة بيتسو موسيماني لم تحقق سوي فوز وحيد على نادي المريخ وتعادل أمام نادي فيتا كلوب وتلقى الفريق هزيمة وحيدة أمام نادي سيمبا التنزاني.

ويستعد النادي الأهلي في الوقت الحالى لملاقاة نادي الإسماعيلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل.