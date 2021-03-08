شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخصص فقرة لعلاج أزمة إهدار الفرص فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، "فقرة خاصة" فى تدريبات الفريق اليوم لتوجيه لاعبى الفريق، خاصة الذين يلعبون فى النصف الهجومي، لعلاج أزمة إهدار الفرص. وتحدث المدير الفني مع لاعبى الأهلى عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم وعدم التردد وشدد لهم على ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسديد والتسجيل.

وشرح المدير الفني للاعبي الأهلى بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وآخرها أمام فيتا كلوب الكونغولي ببطولة أفريقيا. وأكد موسيماني أن الفرص التى تم إهدارها فى مباراة فيتا كلوب لا يمكن أن تتوافر فى مباراة أخرى ويخرج الفريق خاسراً أو متعادلاً في النهاية.

ويستعد الأهلي لمباراة الأسماعيلي بعد غد، الأربعاء، في الدوري الممتاز. وعانى الأهلي بشكل واضح من أزمة الفرص الضائعة في مباراة فيتا كلوب الكونغولي مساء أمس الأول بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب 2/2 فيما سيلعب الفريقين في الجولة الرابعة بالكونغو يوم 16 مارس الجاري.