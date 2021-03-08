شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوغندى يستدعى إيمانويل أوكوى لاعب الاتحاد للانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الأوغندى لكرة القدم خطاباً رسمياً باستدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندرى إيمانويل أوكوى للانضمام لصفوف منتخب بلاده الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام بالكاميرون.

ومن المُقرر أن يخوض اللاعب مباراتين مع المنتخب خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الأوغندى، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو والتى ستقام بأوغندا يوم 24 مارس 2021 الجارى، والثانية أمام منتخب مالاوى والتى ستقام بمالاوى يوم 29 مارس 2021 الجارى أيضاً.

وكان الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم أرسل خطاباً رسمياً يطلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه للانضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار، الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام بالكاميرون .

ومن المُقررأن يخوض اللاعب مباراتين مع منتخب بلاده خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وتقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021، والثانية أمام إثيوبيا وتقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021.