شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابة شيكابالا وموقفه من مباراة الزمالك ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه اليومي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أدت لغيابه عن مباريات فريقه الأخيرة.

ما هي إصابة شيكابالا؟

يعاني شيكابالا من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية بعمق 2 سم، ما يستلزم ضرورة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لحين شفائه تماما من الإصابة التى تستغرق بعض الوقت قبل أن يكون قادرا على العودة للتدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعى.

منذ متى يغيب شيكابالا عن الزمالك؟

شيكابالا يغيب عن الزمالك منذ مباراة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية لدوري المجموعات الأفريقي حيث تواجد ضمن البعثة البيضاء في السنغال لكنه لم يشارك ثم غاب عن قائمة فريقه في مباريات وادي دجلة بالدوري والترجي التونسي بدوري الأبطال بسبب الإصابة.

ما موقف شيكابالا من مباراة الزمالك وسيراميكا؟

يخضع شيكابالا لاختبار طبي داخل الزمالك خلال الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز، وإن كانت المؤشرات تؤكد صعوبة لحاق "الأباتشي" بالمباراة، لحاجته لمزيد من الوقت قبل المشاركة في التدريبات والمباريات.

واحتفل شيكابالا، الجمعة الماضي، بعيد ميلاده الـ"35"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس.