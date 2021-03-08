شكرا لقرائتكم خبر عن محمد توني يدعم سيراميكا قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد توني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا فى مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب محمد توني عن سيراميكا الفترة الماضية بسبب إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد السكندري، وأنهى برنامجه العلاجى والتأهيل تحت إشرف محمد الشافعي استشارى التأهيل الرياضي بالنادي.

وأكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي جاهزية محمد توني من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء الزمالك المقبل، بعدما خاض اللاعب مرانا قويا مساء اليوم مع زملائه اللاعبين.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الخميس 11 مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان المركز السابع في ترتيب جدول المصرى برصيد 21 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 لقاءات وخسر 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

نجح هيثم شعبان خلال تجربته بسنة أولى دورى ممتاز فى التفوق على أصحاب الخبرات الطويلة بدورى الأضواء والشهرة، وقاد فريق سيراميكا للمركز السابع برصيد 21 نقطة، بعد 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.