شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعلن جاهزيته لتدعيم الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صبحى، حارس مرمى وقائد نادى الإسماعيلى، جاهزيته للمشاركة ضمن صفوف الدراويش أمام النادى الأهلى، وذلك بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الأهلى الأربعاء المقبل فى استاد برج العرب بالأسبوع الثانى عشر المؤجل بمسابقة الدورى الممتاز.

وكانت الإصابة قد حرمت محمد صبحى من التواجد ضمن صفوف الدروايش خلال الفترة الماضية فى مباريات الدورى العام، وأصبح قرار المشاركة فى يد الجهاز الفنى للدروايش.

وعلى جانب آخر، خاض عبد الله جمعة ومحمد مصيلحى ومحمد الضرف ومصطفى الزنارى تدريبات منفردة.

وخاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى، منذ قليل، على الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية، والذى اشتمل على مجموعة من الوحدات التدريبية البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما شهد المران تدريبات على الهجوم المرتد وسرعة التحول من الدفاع للهجوم مع منح تعليمات بشكل منفرد لأكثر من لاعب حول ضرورة الالتزام الخططى سواء على الصعيد الدفاعى أو الهجومى، وسط حالة من الإصرار لدى الجميع سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية مع تصحيح بعض الأخطاء المرتكبة.