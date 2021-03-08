شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيسيه: حقق حلمه بالانضمام لمنتخب الأفيال ويتفوق على مهاجمى أرسنال وأياكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد عادل، وكيل أعمال الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري، أن انضمام اللاعب لمنتخب كوت ديفوار الأول كان بمثابة حلم العمر للاعب الذى تحقق بعد عناء وجهد كبيرين.

وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن سيسيه لن يجد حلا فى منافسة سباستيان هالر مهاجم أياكس وويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس ونيكولاس بيبى مهاجم أرسنال، موضحا أن قدرات رزاق لا تقل عن كل هؤلاء النجوم، وسيتفوق عليهم وهو ما سيظهر فى مشاركته الأولى مع الأفيال المعسكر المقبل.

وأضاف وكيل سيسيه، "رزاق لاعب مميز سبق له وتألق بقميص المنتخب الأولمبى لكوت ديفوار، وانضمامه للمنتخب الأول دليل على المستوى الذى يقدمه مع الاتحاد تحت قيادة حسام حسن".

رزاق سيسيه نجح فى قيادة الاتحاد السكندرى فى آخر مبارياته بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى وأحرز اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ويعد من أفضل اللاعبين الأجانب بالدورى، ورغم أنه معار لزعيم الثغر لمدة موسم قادما من الزمالك، إلا أن الكلام كثر عليه فى الآونة الأخيرة عن دخول الأهلى فى مفاوضات قوية معه من أجل خطفه من نادى الزمالك.