استدعاء رولان وتراورى وأنطوى ولومالا لاعبى بيراميدز لمنتخبات بلادهم

من ناحية أخرى، يعقد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، للحديث عن مباراة فريق الكرة أمام نكانا الزامبى فى مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل نكانا الزامبى ضيفاً على فريق بيراميدز فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى بداية مشوار دور المجموعات بالبطولة التى حل بيراميدز وصيفا لنسختها الماضية.

ويتولى إدارة تحكيم المباراة الحكم البوروندى جورج جاتجوجو، ويعاونه المساعد الأول التنزانى فرانك جون كومبا، والمساعد الثانى من بوروندى ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندى نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السودانى محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيرى أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمنى التونسى محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.