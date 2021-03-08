شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء رولان وتراورى وأنطوى ولومالا لاعبى بيراميدز لمنتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى بيراميدز إخطارات رسمية لاختيار 4 لاعبين محترفين من صفوفه للانضمام لمعسكرات بلادهم فى التجمع الدولى خلال شهر مارس الجارى، وأعلن النادى السماوى تلقى الدولى الأوروجوياني دييجو رولان اتصالات من منتخب أوروجواى لاختياره ضمن العناصر الدولية فى الأجندة التى تقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 مارس الجارى.
وانضم دييجو رولان لصفوف بيراميدز فى نهاية فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي، وسجل حتى الآن 3 أهداف بقميص الفريق رشحته للتواجد ضمن صفوف المنتخب الأوروجوياني.
كما تلقى بيراميدز إخطارات من منتخب غانا لضم المهاجم جون أنطوى لمعسكر مارس، وكذلك إخطارا من منتخب بوركينا فاسو لاختيار المهاجم إيريك تراوري للمعسكر المقبل، كما تلقى لاعب الوسط عبده لومالا إخطارا من منتخب أوغندا لضمه في معسكر مارس الدولى.
من ناحية أخرى، يعقد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، للحديث عن مباراة فريق الكرة أمام نكانا الزامبى فى مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل نكانا الزامبى ضيفاً على فريق بيراميدز فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى بداية مشوار دور المجموعات بالبطولة التى حل بيراميدز وصيفا لنسختها الماضية.
ويتولى إدارة تحكيم المباراة الحكم البوروندى جورج جاتجوجو، ويعاونه المساعد الأول التنزانى فرانك جون كومبا، والمساعد الثانى من بوروندى ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندى نوامانا جافاري.
ويراقب المباراة السودانى محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيرى أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمنى التونسى محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.