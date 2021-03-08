شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة لاعب ابتلع لسانه أثناء مباراة بالدرجة الثالثة فى الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حماد، نائب مدير النشاط الرياضى، بنادى الراود، بمدينة العاشر من رمضان، كواليس وفاة لاعب نادى القنايات، عاطف عبد الرحمن، وشهرته بودا، قائلا، إن اللاعب شارك فى الدقيقة 20 من الشوط الثانى من المباراة، التى كان متقدما فيها نادى الرواد بهدفين، مقابل لا شئ لفريق القنايات، حيث كان إحتياطا، وبعد 10 دقائق من نزوله أرض الملعب، سقط مغشيا عليه، ثم وقف، وسقط مرة ثانية، فقام الحكم بوقف المباراة.

وتابع حماد لـ" الخليج 365"، أن المسعفين حاولوا التدخل لإسعاف اللاعب وقاموا بنقله إلى مستشفى التأمين الصحى، لكنه فارق الحياة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة التأمين الصحى المركزى بوفاة عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 سنة، مقيم أبوحماد، وشهرته " بودا".

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، أثناء مشاركة اللاعب مع فريقه القنايات فى مباراة أمام فريق نادى الرواد، بمدينة العاشر من رمضان، على أرض ملعب نادى الرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدورى القسم الرابع لكرة القدم، سقط مغشيا عليه.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى من قبل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

من جهته تقدم اللواء ثروت سويلم نائب البرلمان بالتعازى لأسرة اللاعب الذى يرتبط بصلة قرابة به وحرص علي التواصل مع أقارب اللاعب لإنهاء الأمور المتعلقة بالدفن؟



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اللاعب عبد الرحمن مصطفى



إحدى صور الشاب الراحل خلال التدريبات



لاعبى ومسئولى الفريق خارج المستشفى



مسئولى الفريق خلال إنتظاره جثمانه