شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف رحيل باتشيكو ويتمسك باستمراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، اجتماعاتها، لبحث مصير الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، وذلك بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق فى المباريات الماضية، والتى كان آخرها الخسارة من الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليتأزم موقف الفريق الأبيض فى المجموعة، بعدما تجمد رصيده عند نقطتين.

وسوف تصدر اللجنة الثلاثية بيانًا رسميًا، خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن القرار النهائى بشأن مصير الجهاز الفنى، وحتى مثول الجريدة للطبع، كشف مصدر لـ«المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الأبيض استقروا على الإبقاء على باتشيكو فى قيادة الفريق، الفترة المقبلة، نظرًا لضيق الوقت بين مباراتى سيراميكا كليوباترا والترجى التونسى.

وأضاف المصدر أن قرارات اللجنة الثلاثية التى سيتم الإعلان عنها قد تشمل التغيير فى الجهاز المعاون للمدرب البرتغالى، حيث هناك اتجاه للإطاحة بمدحت عبد الهادى من منصب المدرب العام، وتعيين مدرب آخر من أبناء القلعة البيضاء، له خبرات كبيرة فى مجال التدريب.

ويعد أسامة نبيه، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى، هو أقوى المرشحين للتواجد فى الجهاز المعاون لباتشيكو.

وفى سياق آخر، عاد فريق الزمالك للتدريبات الجماعية، أمس الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الخميس المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.