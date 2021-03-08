شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مصر يسطعون فى سماء البطولات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أبطال مصر المتأهلون للأوليمبياد فى اعتلاء منصات التتويج فى التايكوندو والرماية والمصارعة والسباحة بعد استئناف غالبية الاتحادات الدولية أنشطتها استنادا إلى النجاح الكبير الذى حققته مصر فى استضافة كأس العالم لليد، والذى أصبح نموذجا فى كيفية التعايش والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتوج منتخب المصارعة للمصارعة الرومانية بفضيتين خلال مشاركته بطولة روما الدولية، إحدى بطولات التصنيف العالمى التى أقيمت خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس الجارى بالعاصمة الإيطالية الأولى لسمر حمزة والثانية لعبد اللطيف منيع، بينما لم يحالف التوفيق محمد إبراهيم كيشو وحل فى المركز السابع بالهزيمة أمام لاعب روسيا.

القماش يتألق فى بطولات السباحة الدولية ويقترب من ميدالية أوليمبية

وفى التايكوندو توجت نور حسين، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، بالميدالية الذهبية، فى منافسات وزن -49 كجم ببطولة صوفيا المفتوحة للتايكوندو فئة G1 فى نسختها الثامنة، التى أقيمت فعاليتها يومى ٦ و٧ مارس الجارى بنادى راموس ببلغاريا فى منافسات الكاديت والناشئين والكبار. وأحرزت نور الميدالية الذهبية بعد فوزها فى المباراة النهائية على لاعبة نادى جلادبيك الألمانى سوهيدا سيليك بنتيجة 10-4.

وكانت نور قد تأهلت للنهائى بعد فوزها على بطلة بريطانيا 17-8. كما تأهلت لنصف النهائى بعد فوزها على لاعبة بطلة كرواتيا فى نصف النهائى بنتيجة 5-3.

وحل سيف عيسى ثانيا فى منافسات وزن -80 كجم بعدما خسر أمام بطل الأردن صالح الشرباتى. وصعد عيسى للنهائى بعد فوزه فى نصف النهائى على لاعب منتخب بولندا أدريان وجكوتوياك بنتيجة 3-0. وكان عيسى قد تأهل لربع النهائى بعد تغلبه على بطل اليونان بالنقطة الذهبية، وفاز فى أول مبارياته على على البولندى بياتكويسكى بنتيجة ٢٢-١ ليتأهل إلى دور الـ١٦.

نور

وحفر السباح مروان القماش اسمه بأحرف من ذهب الأسبوع الجارى، بعدما نجح فى إحراز ذهبيتين الأولى فى سباق 800 م حرة ببطولة TYR pro Swim series فى أمريكا محققا زمنا قدره 7:58.33.

وكان مروان القماش قد حقق فى منافسات نفس البطولة ذهبية 400 م حرة، محققا زمنا قدره ٣:٥٠.٠٥، وفاز ببرونزية ١٥٠٠م محققا ١٥.٢٧.٠٦ دقيقة.

وفى كأس العالم للرماية، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس الجارى، حسم المنتخب المصرى برونزية التراب للفرق خرطوش واسكيت وتراب التى تنظمها مصر.

وحسم الفريق المصرى المكون من الثلاثى أحمد زاهر وأحمد قمر وعبد العزيز محيلبة برونزية الفرق لكأس العالم للتراب بعد الفوز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق السلوفينى. وتأهلت مصر إلى مباراة الثالث والرابع بعد أن حصدت فى التصفيات 479 هدفا، وجاء خلفها المنتخب السلوفينى محققاً 476 هدفا. بينما جاء المنتخب الكرواتى فى مقدمة المنتخبات بالتصفيات محققا 493 هدفا، ليواجه المنتخب الروسى الذى جاء ثانياً فى التصفيات بواقع 483 هدفا.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالإنجازات التى حققها أبطال مصر، ووجه إليهم رسالة عبر المصرى اليوم «شرفتونا يا أبطال»، وطالب اللاعبين بمواصلة مسيرة الإنجازات أملا بالتتويج بأكبر عدد ممكن من الميداليات فى الأوليمبياد، وأكد وزير الرياضة أن مبادرة «فرحونا يا أبطال»، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد رياضات الشارع واللياقة البدنية حققت أهدافها فى دعم الأبطال والتأكيد أن الشعب المصرى بأكمله يقف خلفهم لرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية والأوليمبية.