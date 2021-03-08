شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد في مواجهة صعبة أمام المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة، في السابعة مساء الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الاتحاد السكندرى تحت قيادة حسام حسن، المدير الفنى، لمواصلة الانتصارات على حساب زعيم الفلاحين، بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية على الإنتاج الحربى، لكى يحافظ على حظوظه في المنافسة على المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى.

بينما يأمل فريق غزل المحلة أن يحقق الفوز على الاتحاد السكندرى لتعويض التعادل السلبى الذي حققه في المباراة الماضية على ملعبه أمام البنك الأهلى، حتى يبتعد الفريق عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دورى الدرجة الثانية.