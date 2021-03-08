شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحتفل بانضمام رزاق سيسيه لمنتخب كوت ديفوار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد السكندري خطابا رسميا من اتحاد كوت ديفوار لضم اللاعب رزاق سيسيه ضمن قائمة الأفيال التى تستعد لخوض مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا عام 2021.

وكان الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم أرسل خطابا رسمياً يُشير إلى طلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسه للانضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي ستقام بالكاميرون، ومن المُقرر أن يخوض اللاعب مباراتين مع المنتخب خلال هذه التصفيات وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وستقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021 القادم، والثانية أمام منتخب إثيوبيا و ستقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021 القادم.

واستقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اليوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه والذي يقدم مستوى متميز مع الفريق في الآونة الأخيرة وتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 6 أهداف، واحتفالا بانضمامه لمنتخب بلاده الأول كوت ديفوار.

أكد الموقع الرسمي للاتحاد السكندري، أن مقابلة رئيس النادي للاعب الإيفوار جاء بهدف دعمه وتحفيزه لاستمرار تقديم هذا الأداء الرائع مع الفريق خلال المباريات القادمة خاصة في ظل العلاقة الطيبة و المتميزه التي تربط رئيس زعيم الثغر بالمهاجم الإيفوارى.

رزاق سيسه لاعب الاتحاد السكندري

رزاق سيسه لاعب الاتحاد السكندري