شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب أثناء مباراة كرة قدم في محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقى لاعب مصرعه بعد قيامه ببلع لسانه عن طريق الخطأ في محافظة الشرقية في مباراة جمعت بين فريق القنايات ونادي الرواد بالعاشر من رمضان .
وتوفى اللاعب عبد الرحمن عاطف عبد الحميد 24 سنة لاعب نادي القنايات بعد سقوطه أثناء المباراة .
تقدم نادي الرواد على فريق القنايات بهدفين دون مقابل وقبل نصف ساعة على انتهاء اللقاء سقط اللاعب وتوفى فى الحال .
وحاول الفريق الطبي إنقاذ اللاعب لكنه كان ابتلع لسانه وحاول الطبيب إسعافه ولم يتمكن حيث تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان .
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