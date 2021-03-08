شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب أثناء مباراة كرة قدم في محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقى لاعب مصرعه بعد قيامه ببلع لسانه عن طريق الخطأ في محافظة الشرقية في مباراة جمعت بين فريق القنايات ونادي الرواد بالعاشر من رمضان .

وتوفى اللاعب عبد الرحمن عاطف عبد الحميد 24 سنة لاعب نادي القنايات بعد سقوطه أثناء المباراة .

تقدم نادي الرواد على فريق القنايات بهدفين دون مقابل وقبل نصف ساعة على انتهاء اللقاء سقط اللاعب وتوفى فى الحال .

وحاول الفريق الطبي إنقاذ اللاعب لكنه كان ابتلع لسانه وحاول الطبيب إسعافه ولم يتمكن حيث تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان .