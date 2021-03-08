شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الزمالك والترجي .. تغييرات في الفريق وأنباء عن رحيل عبدالله و جورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب والانتظار داخل نادي الزمالك وتحديدا علي مستوى اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير النادي برئاسة عماد عبد العزيز واللجنة التنفيذية بنادي الزمالك لما سيسفر عن قرارات صادمة وتغييرات جذرية في تشكيل اللجنتين خلال الفترة المقبلة لإعادة الاستقرار الإداري لنادي الزمالك بعد مباراة الزمالك والترجي التى فجرت بركان الغضب داخل نادي الزمالك.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل وزارة الرياضة فإن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد جلسة طارئة اليوم مع فاروق جعفر نجم الزمالك ورئيس اللجان الفنية والتنفيذية بنادي الزمالك لبحث آليات الخروج من الأزمة الراهنة التى يمر بها نادي الزمالك بعد النتيجة غير المتوقعة لمباراة الزمالك والترجي .

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بأن الوزير قد يجري بعض التغييرات علي تشكيل اللجنة التنفيذية بضم وجوه جديدة علي حساب بعض أعضاء اللجنة المتواجدين حاليا.

وكشف المصدر الي ان فاروق جعفر اقترح علي وزير الرياضة احتواء غضب الجماهير بعد مباراة الزمالك والترجي بضرورة التدخل وابعاد بعض الوجوه عن اللجنة التنفيذية وعلي رأسهم إبراهيم عبدالله ومعتز مدحت، عبد الله جورج ويحيي مصطفى كمال حلمي وضم اسمءا جديدة للجنة من بينهم محمود سعد الذي سبق ورفضت إدارة النادي تعيينه في الجهاز الفني أو إدارة الكرة .

واضاف المصدر أن إبراهيم عبد الله وعبد الله جورج الأقرب للرحيل عن اللجنة التنفيذية وتعيين آخرين مكانهم فيما رفض الوزير رحيل السمري الذي تمسك الوزير باستمراره وأيده في ذلك فاروق جعفر.

يأتي هذا فيما استقر الرأي خلال جلسة الوزير وفاروق جعفر علي عدم المساس باللجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، خصوصا أن جعفر أكد للوزير أن اللجنة ليست مسؤولة عن نتيجة مباراة الزمالك والترجي التى مني فيها الفريق بهزيمة ثقيلة وأن المسؤول عن الإخفاق اللجنة التنفيذية وإدارة الكرة .