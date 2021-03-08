شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسمح برحيل محمد صلاح عن قلعة الأنفيلد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي لخوض تجربة احتراف جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ظل الأزمات المتتالية معه داخل النادي الإنجليزي في الآونة الأخيرة وكانت آخرهم مشهد خروجه من لقاء تشيلسي والخطأ الذي وقع فيه خلال لقاء فولهام.

ووفقا لما نشره موقع إكسبريس، فأن ليفربول يسمح للنجم المصري محمد صلاح بالرحيل عن قلعة الأنفليد حال طلبه تليقه عرضا رسميا من الأندية الأوروبية الكبرى خاصة أنه كل الشواهد تؤكد رغبة صلاح في تكرار تجربة احتراف جديدة.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن ينظر النادي في السماح للاعب المصري الدولي بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعتقد أن ليفربول يمكن أن ينظر إلى مثال فيليب كوتينيو لاتخاذ قرار مع صلاح، بعدما قرر بيع اللاعب البرازيلي لفريق برشلونة منذ موسمين.

وأكد التقرير أن تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري أثارت جدلا واسعا بين الجماهير الحمراء المنتمية لليفربول، وجعلتهم يتساءلون بقوة عن حقيقة رحيله بعد واقعة تشيلسي.

وتابع التقرير، الأمر حاليا أصبح في معلب محمد صلاح وليس في ملعب ليفربول، فالإدارة تريد استمرار اللاعب داخل كتية الريدز لسنوات أخرى، كما أكد في وقت سابق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والذي قال نصا، أريد استمرار محمد صلاح لأطول وقت ممكن.

وقال التقرير، إن نادي ليفربول لم يقف أمام رغبة محمد صلاح كما فعل مع كوتينيو من قبل، فضلا عن أن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كل في وقت سابق من يريد الرحيل فعليه التحرك، والنادي الإنجليزي لا يريد تواجده.

ليفربول يسمح برحيل محمد صلاح

محمد صلاح في مرمى النيران بعد خطأ فولهام.. جماهير ليفربول تنقلب على "مو" (صور)

ليفربول يسمح برحيل محمد صلاح

محمد صلاح في مرمى النيران بعد خطأ فولهام.. جماهير ليفربول تنقلب على "مو" (صور)

محمد صلاح في مرمى النيران بعد خطأ فولهام.. جماهير ليفربول تنقلب على "مو" (صور)

محمد صلاح في مرمى النيران بعد خطأ فولهام.. جماهير ليفربول تنقلب على "مو" (صور)