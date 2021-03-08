شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الاتحاد السوداني يكشف لـ«المصري اليوم» حقيقة إيقاف النشاط الرياضي في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن حقيقة قرار إيقاف النشاط الرياضي في البلاد.

يأتي ذلك بعدما انتشرت عدة تقارير صحفية تُشير إلى إمكانية إيقاف النشاط الكروي في السودان، وهو ما كان سيُربك الحسابات المُعقدة التي تشهدها المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم الأهلي بجانب كل من المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وبدوره تحدث الفاتح أحمد في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «في حقيقة الأمر أنا مُندهش تمامًا من تلك الأخبار، فالدوري السوداني متواصل ولا يوجد أي نية لدينا لإيقاف لأي سبب مهما كان».

أضاف «جميع بطولاتنا مُستمرة ولا يوجد نية لإيقاف النشاط، حيث سيتم الانتهاء من الدور الأول يوم 12 إبريل المُقبل، بينما ينطلق الدور الثاني يوم 20 مايو المُقبل».

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 28 نقطة بعدما خاض 12، بينما يأتي المريخ حامل لقب النسخة الماضية ثانيًا برصيد 25 لكنه لديه مباراة مؤجلة.

ويُعاني ناديان القمة في السودان من سوء النتائج في مُسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المريخ المركز الأخير بالمجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة بعدما خاض ثلاث مباريات، بينما يحل الهلال ثانيًا في مجموعته برصيد نقطتين.