لابورتا يعين فيران ريفيرتر رئيساً تنفيذياً لنادي برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

قرر الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، تعيين فيران ريفيرتر رئيساً تنفيذياً للنادي. وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة راك 1 الكاتالونية اليوم الإثنين، إن ريفيرتر سيتولى مسؤولية "التحول في النادي وإعادة تنظيمه". وسيرحل ريفيرتر (48 عاماً) عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميديا ساترن لمتاجر التجزئة للأجهزة الكهربائية.

