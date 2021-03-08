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لابورتا يعين فيران ريفيرتر رئيساً تنفيذياً لنادي برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

قرر الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، تعيين فيران ريفيرتر رئيساً تنفيذياً للنادي. وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة راك 1 الكاتالونية اليوم الإثنين، إن ريفيرتر سيتولى مسؤولية "التحول في النادي وإعادة تنظيمه". وسيرحل ريفيرتر (48 عاماً) عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميديا ساترن لمتاجر التجزئة للأجهزة الكهربائية.


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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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