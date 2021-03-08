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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لابورتا يعين فيران ريفيرتر رئيساً تنفيذياً لنادي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021
قرر الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، تعيين فيران ريفيرتر رئيساً تنفيذياً للنادي. وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة راك 1 الكاتالونية اليوم الإثنين، إن ريفيرتر سيتولى مسؤولية "التحول في النادي وإعادة تنظيمه". وسيرحل ريفيرتر (48 عاماً) عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميديا ساترن لمتاجر التجزئة للأجهزة الكهربائية.