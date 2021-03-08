شكرا لقرائتكم خبر عن المدام يتعاون مع «شكراً لعطائك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع نادي المدام اتفاقية تعاون مع برنامج «شكراً لعطائك» التابع لفريق فزعة التطوعي، بهدف تنفيذ مبادرات تطوعية وإنسانية على مستوى الدولة.

ووقع الاتفاقية سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي المدام، وسيف الرحمن أمير، رئيس ومؤسس برنامج «شكراً لعطائك» بحضور عبدالله مطر الكتبي أمين السر العام، وسعيد راشد بن فاضل الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، وحسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة، وعفراء الكتبي منسقة الإعلام، ومن برنامج «شكراً لعطائك» كوثر الرحالي نائب رئيس البرنامج والمستشار بشار علي عضو فخري، وأعضاء البرنامج المهندس شهاب الحوسني وهانم شعبان، كما سلم سيف الرحمن أمير العضوية الفخرية لسلطان بن هويدن، وقدم النادي درعه التذكارية لرئيس برنامج «شكراً لعطائك».