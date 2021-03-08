بعد خناقته مع موسيماني وعقوبات النادي.. تفاصيل أول ظهور لـ كهربا في الأهلي.. وعبدالحفيظ يوضح حقيقة تخفيض الغرامة

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب التتش بفرع النادي الأهلي في الجزيرة، وذلك لأول مرة بعد العقوبة التي وقعت على اللاعب من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد دخول اللاعب في مشادة مع المدير الفني، عقب مواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت يوم الأحد قبل الماضي.

ونشر كهربا فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ظهر خلاله في جيم ملعب التتش خلال خوضه تدريباته منفردة بعد قرار موسيماني بعدم حضور اللاعب للتدريبات والمشاركة في المباريات لمدة شهر مقبل. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وظهر «كهربا» في الفيديو يقوم بخوض تدريبات في صالة الجيم، تضمنت فقرة جري بالإضافة إلى فقرة أخرى لرفع المعدل البدني خاصة في ظل عدم مشاركته في التدريبات الجماعية بعد إقصاءه نهائيًا من المشاركة بقرار من موسيماني الذي رفض اعتذار اللاعب نهائيًا وتمسك بتوقيع الغرامة.

عقوبة قاسية من الأهلي ضد كهربا

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، قرار موسيماني بتوقيع غرامة مالية على كهربا تقدر بـ200 ألف جنيه، فضلا عن استبعاده نهائيًا عن المشاركة في التدريبات والمباريات لمدة شهر.

عبدالحفيظ يوضح حقيقة تخفيض غرامة كهربا في الأهلي

من جانبه، نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تخفيف عقوبة كهربا وذلك في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، مشددًا عدم إلغاء أو تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب.

وأوضح مدير الكرة في النادي الأهلي أن التقارير الصحفية التى تحدثت فى هذا الأمر غير صحيحة بالمرة، وأن النادى الأهلى لن يتراجع عن عقوبة تم اتخاذها على لاعب داخل الفريق.