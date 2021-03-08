الشباب والرياضة تكشف موعد انتخابات الزمالك واتحاد الكرة.. وموقف مرتضى منصور من الترشح

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وزارة الشباب والرياضة، أن الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية للانتخابات الخاصة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، ستجرى بعد انتهاء السنة المالية الحالية، التي تنتهى في 30 يونيو 2021، حيث يتم الدعوة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، على حين تجرى العملية الانتخابية للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضة الأوليمبية، بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو2021، وحتى 31 أكتوبر2021، وينطبق هذا الأمر على جميع الأندية والاتحادات، ومنها كذلك الهيئات التي تديرها لجان مؤقتة ومنها نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

وفى سياق متصل، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية الرياضية الشعبية وذلك لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها وكذلك تكثيف مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية، بتلك الهيئات، خاصة في الشعبية التي تتمتع بها الأندية الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأضاف وزير الرياضة، أنه في إطار الحرص على تصحيح ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فإن الوزارة ساهمت في استقرار الأوضاع المالية، للعديد من الأندية الشعبية، خاصة تلك التي تعرضت لتغيرات أو تراجع في مستوى الإيرادات، خلال الفترة الماضية، ومنهم نادى الزمالك، الذي قامت الوزارة بمساعدته، بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة شئون النادي في حصوله على أكثر من مائة مليون جنيه، كانت مستحقة لدى العديد من الجهات المختلفة لصالح النادى وليس من موازنة الوزارة.

وأشار الوزير إلى التواصل مع العديد من الجهات التي لديها مستحقات لدى نادي الزمالك، لجدولة تلك الديون، بما لا يعيق أداء النادى ووفاءه بالتزاماته المختلفة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بهذا الدور تجاه جميع الأندية الشعبية، بغرض الحفاظ على استقرارها على صعيد النواحى المالية والإدارية، ودعم أنشطتها المختلفة في سبيل خدمة النشء والشباب والمواطنين من الأعضاء والمترددين عليها.

A

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إنه لا يزال يدعم جميع الأندية الشعبية بلا استثناء في ظل المحنة الاقتصادية وفق الأطر القانونية.

إدارة الزمالك الحالية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أن الإدارة المؤقتة لنادي الزمالك يجب عليها معالجة النواحي السلبية في الفريق.

وزير الشباب والرياضة يتحدث عن موقف إدارة الزمالك وحكم مركز التسوية ويكشف موعد انتخابات الزمالك#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/eRQDhBOio8 pic.twitter.com/J1jNu1M0JD

— الحكاية (@Elhekayashow) March 6, 2021

موعد انتخابات الزمالك

وأكد أن جميع انتخابات الأندية بما فيها نادي الزمالك والمؤسسات الرياضية في مصر ستكون عقب انتهاء الدورة الأوليمبية القادمة أي خلال 4 شهور.

الاستعداد للانتخابات

وأضاف: "اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك يجب عليها الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها، والإعداد والتجهيز الى الانتخابات القادمة التي سيتم عقدها بعد 4 شهور".

موقف مجلس مرتضي منصور من الانتخابات

ولفت إلى أن وزارة الرياضة لا تدير ولكنها توفر عوامل الأمان لكل الأندية بما فيها نادي الزمالك، موضحًا أن مجلس مرتضى منصور يحق له الترشح لانتخابات الزمالك القادمة طالما أنه لا يوجد ضدها أي جزاءات أو إجراءات قانونية ضدها. حسبما نشر موقع "فيتو".

معقبًا: "نتائج التحقيقات الحالية مع المجلس السابق سيكون لها الكلمة في ترشح الإدارة السابقة من عدمه، والنيابة العامة هي من ستقرر، ولكن الوزارة تتابع تطبيق القوانين واللوائح فقط".

نجاح الوزارة

وتابع: "إحنا ناجحين في شغلنا وجيبنا العالم كله في جميع البطولات، ونتمنى أن يدير الجميع مؤسسته بشكل صحيح ويدرك ويتفهم أنه عمل تطوعي يخدم فيه المكان، والمحبون لنادي الزمالك عليهم الوقوف ومساعدة ناديهم".

تحقيقات النيابة مع مرتضى منصور

وأكمل: "دور وزارة الشباب والرياضة حيال مجلس مرتضى منصور انتهى والآن النيابة العامة هي التي تشرف وترعى التحقيقات، نحن نحافظ على تطبيق القانون غصب عن أي حد وبمنتهى القوة وأنا لست وزيرة كرة ليحاكمني أحد على ماتش كورة".

حرب السوشيال ميديا ضد الوزير

وأوضح أن وزارة الرياضة ستطبق القانون فيما يتعلق بإلغاء لائحة نادي الزمالك وفقًا لحكم مركز التسوية، معقًا: "إحنا بنطبق القانون بعيدًا على من يشترون السوشيال ميديا، ومش بوقع الزمالك".

وفاز الترجي التونسي على الزمالك بنتيجة 1/3، مساء أمس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف المباراة

سجل أهداف الترجي كل من وليام توجي في الدقيقة 26 ومحمد علي بن رمضان هدفين في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و53، بينما سجل أحمد فتوح هدف الزمالك في الدقيقة 40.

طرد فتوح

وتعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 57 بعد حصوله على إنذارين من قبل الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

وخاض الزمالك مباراة الترجي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد

مقاعد البدلاء بالزمالك

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك

وبدأ الترجي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - حمدي النقاز.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: وليام توجاي - حمدو الهوني - عبد الباسط خالد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الترجي عدد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات مثل، أنيس البدري وشمام وعبد الرحمن مزيان ومعز بن شريفية وطه ياسين الخنيسي و فادي بن شوق وغيلان الشعلالي.

ترتيب المجموعة

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على الزمالك، من التعادل في مباراة والفوز في مباراتين، في المقابل يتواجد الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتين فقط من تعادلين أمام مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي والخسارة من الترجي.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قدمت دعماً ماليا خلال شهر فبراير الماضي، يقدر بمبلغ 42 مليون جنيه و95 ألف جنيه، تضمن أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس وأسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية في مختلف تلك المحافظات.