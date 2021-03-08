شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار 22 لاعبًا بالاتحاد السكندرى لمواجهة غزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وضمت قائمة الاتحاد 22 لاعبًا كالتالى: محمد صبحي وصبحي سليمان، وصبري رحيل ودايمون لوى وهشام صلاح والسيد سالم ومروان النجار وكريم يحيى وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعمار حمدى وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد و روماريو.

ويغيب عن الفريق، خالد قمر وعماد السيد ومحمد عطوة ومحمود رزق للاستبعاد لأسباب فنية وعمر الميدانى لعدم الجاهزية بعد عودته من إجازة مرضية.

ويأمل الجهاز الفني لفريق سيد البلد في تحقيق الفوز على المحلة؛ لتعزيز فرص اقترابه من المربع الذهبي ومزاحمة الكبار، بما يُرضي طموحات الفريق السكندري وجماهيره.

وتنفس الفريق الصعداء بعد الانتصار في المباراة الأخيرة على الإنتاج الحربي بثنائية روماريو ويليامز ورزاق سيسيه والارتقاء للمركز التاسع في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.