شكرا لقرائتكم خبر عن الزرقا يبحث عن مدير فنى بعد فشل التعاقد مع أيمن الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة الزرقا، برئاسة سمير موسى، عن مدير فنى جديد خلفا لطارق الصاوى الذى رحل بعد الهزيمة أمام طنطا فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

ورغم توصل مسئولى الزرقا مع اتفاق شبه رسمي مع أيمن الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق لتولى القيادة الفنية للفريق، إلا أن المفاوضات توقفت فجأة بسبب الاختلاف حول المقابل المادى الذى سيتقاضاه المدير الفني، في ظل تمسك إدارة النادى الدمياطى بدفع 15 ألف جنيه فقط، وهو ما رفضه المدير الفني.

ويسعى مجلس إدارة الزرقا لحسم مسـألة المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباراة الجمعة المقبلة في الجولة السابعة عشر أمام سرس الليان.

ويحتل الزرقا المركز الأخير بجدول المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعد الهزيمة التي نالها الفريق اليوم أمام طنطا بهدفين نظيفين.