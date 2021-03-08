شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لمباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثنائى الفريق أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر للمشاركة فى مباراة الإسماعيلي المقبلة، المحدد لها الأربعاء، رغم عدم مشاركة الثنائى فى مران الفريق الجماعى اليوم.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لا يعانيان من إصابات وأن ما تعرضا له هو إجهاد عام حرمهما من المشاركة فى المران الجماعي.

وفضّل الجهاز الفنى للأهلي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إراحة أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر من المشاركة في المران الجماعي.

واكتفي ثنائي الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية في "الجيم" على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم بملعب التتش، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الاستفسار من طبيب الفريق عن حالة الثنائي.

ويستعد الأهلي لمباراة الإسماعيلي بعد غد، الأربعاء، فى الدوري الممتاز باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدورى.