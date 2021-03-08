شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكلف "إيبوكا" بمهام خاصة فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، النيجيري جون أكويي إيبوكا مهاجم الفريق العائد من الإيقاف بمهام خاصة قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها السبت المقبل 13 مارس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، خصوصا أن النيجيرى هداف الفريق البترولى برصيد 5 أهداف.

وعقد طولان جلسة خاصة مع إيبوكا خلال مران الفريق اليوم قبل الدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة من أجل تحفيزه باعتباره أهم أوراقه الهجومية، وطلب المدرب من مهاجمه التركيز الشديد فى إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف.

وخاض فريق إنبي حصة تدريبية تكتيكية أجراها الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان طبق من خلالها كثيرا من الجمل الفنية والخططية وطالب فيها طولان اللاعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص وعدم التهاون أمام المرمي.

واطمأن طولان على جاهزية عناصره الأساسية التي سيدفع بها في المباراة، ويتوقع أن يجري تغييرات طفيفة على العناصر الأساسية، وذلك بمنح بعض المهام للاعبي الدفاع لوقف خطورة مهاجمى المصري البورسعيدى.

ومن المقرر أن يدخل فريق إنبي معسكرا مغلقا الجمعة المقبل، من أجل التركيز على مواجهة المصري، خصوصا أن الفريق البورسعيدى منافس صعب ويؤدى بشكل جيد هذا الموسم، ويحتل المركز السادس بالدوري برصيد 22 نقطة خلف إنبي الذى يسبقه برصيد 23 نقطة.

ويحتل إنبي المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 23 نقطة، حصدها الفريق البترولي من 13 مباراة، حيث فازوا في 6 مباريات، وتعادلوا في 5 أخرى، وتلقوا الهزيمة في ثلاث لقاءات أخيرة، وسجل لاعبو إنبي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.