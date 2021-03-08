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روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل ضيف سيف زاهر على أون تايم سبورت.. الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يحل الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، نجم منتخب السامبا وريال مدريد السابق، ضيفا على الإعلامي سيف زاهر فى برنامج ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت مساء اليوم الاثنين فى الحادية عشرة مساءً.

 

ويتحدث الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس مع سيف زاهر عن العديد من الملفات والمحطات خلال مشواره الكروي الطويل، ويكشف رأيه الفني فى الكرة المصرية وانتقال محمد صلاح نجم الكرة المصرية المحتمل لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد اقترابه من الرحيل عن ناديه الإنجليزي.

وكشف الأسطورة روبرتو كارلوس، الذى اشتهر بتسديداته الصاروخية التى لا تصد ولا ترد، ونجح فى تسجيل مجموعة من الأهداف الرائعة خلال مسيرته، رغم كونه يلعب فى مركز الظهير الأيسر؛ عن جانب من حياته الشخصية، موضحًا أن لديه 11 ولد وبنت من زوجة واحدة.

وقال كارلوس فى تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت"، إنه أنجب 6 بنات و5 أولاد، وهو عدد فريق كرة القدم، وذلك من زوجة واحدة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى من أولاده يمارس لعبة كرة القدم، رغم كونه أسطورة منتخب البرازيل وفريق الإسبانى.

وعن سر تألقه فى الملاعب، قال كارلوس إنه كان لا يتبع دائمًا تعليمات المدير الفنى، ويعتمد أكثر على موهبته، مشيرًا إلى أنه كان معجب بطريقة وأداء زين الدين زيدان ودائمًا يبحث عنه عندما كان يستلم الكرة خلال تواجدهما فى فريق الريال.

وكان كارلوس قد أكد أنه متابع جيد للكرة المصرية، ويحرص دائمًا على مشاهدة المباريات المصرية، خاصة وإنها تتسم بالقوة والندية، قائلاً: "أتابع الكرة المصرية، وأحبها جدًا، لان بها جودة كبيرة، والجمهور هو أكثر ما يعجبني في تلك المباريات.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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