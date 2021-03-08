روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل ضيف سيف زاهر على أون تايم سبورت.. الليلة

القاهرة - سامية سيد - يحل الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، نجم منتخب السامبا وريال مدريد السابق، ضيفا على الإعلامي سيف زاهر فى برنامج ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت مساء اليوم الاثنين فى الحادية عشرة مساءً.

وكشف الأسطورة روبرتو كارلوس، الذى اشتهر بتسديداته الصاروخية التى لا تصد ولا ترد، ونجح فى تسجيل مجموعة من الأهداف الرائعة خلال مسيرته، رغم كونه يلعب فى مركز الظهير الأيسر؛ عن جانب من حياته الشخصية، موضحًا أن لديه 11 ولد وبنت من زوجة واحدة.

وقال كارلوس فى تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت"، إنه أنجب 6 بنات و5 أولاد، وهو عدد فريق كرة القدم، وذلك من زوجة واحدة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى من أولاده يمارس لعبة كرة القدم، رغم كونه أسطورة منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسبانى.

وعن سر تألقه فى الملاعب، قال كارلوس إنه كان لا يتبع دائمًا تعليمات المدير الفنى، ويعتمد أكثر على موهبته، مشيرًا إلى أنه كان معجب بطريقة وأداء زين الدين زيدان ودائمًا يبحث عنه عندما كان يستلم الكرة خلال تواجدهما فى فريق الريال.