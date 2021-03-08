شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لبيراميدز يستقبل بعثة نكانا.. والفريق الزامبى يشيد بحسن الضيافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ممدوح عيد الرئيس، التنفيذى لنادي بيراميدز، على استقبال بعثة فريق نكانا الزامبي فى ملعب الدفاع الجوي، على هامش خوض الفريق الضيف مرانه الأول فى القاهرة، استعدادا لمواجهة الفريق السماوى الأربعاء المقبلة، حيث يحل نكانا ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوي فى إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووافقت إدارة بيراميدز على السماح للضيوف بخوض المران الأول في القاهرة بملعب النادي في الدفاع الجوي، في إطار تأكيد العلاقات الطيبة والتعاون مع الفريق الضيف وبعثته التي وصلت للقاهرة صباح اليوم.

ورحب الرئيس التنفيذي برئيس بعثة نكانا فى القاهرة وجميع أفراد البعثة متمنيا لهم إقامة طيبة، وموضحا على تقديم بيراميدز لكل أوجه الدعم للضيوف حتى مغادرة القاهرة عقب المباراة.

فيما وجه رئيس بعثة نكانا الزامبى الشكر للمهندس ممدوح عيد والإدارة التنفيذية لبيراميدز على الاستقبال الحافل منذ لحظة الوصول إلى مصر، قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

بعثة الفريق الزامبى وصلت القاهرة صباح اليوم، الاثنين، قادمة من الإمارات "ترانزيت"، وكان فى استقبالها مسئولو نادي بيراميدز بالعلاقات العامة شريف جمال ووليد مهدى منسق المباريات ، لإنهاء إجراءات الدخول للفريق الضيف.