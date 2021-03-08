شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يستقبل الإيفوارى سيسيه لتحفيزه عقب انضمامه لمنتخب بلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اليوم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه والذي يُقدم مستوى متميز مع الفريق في الآونة الأخيرة وتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد " 6 " أهداف وإنضمامه لمنتخب بلاده الأول كوت ديفوار.

جاءت الزيارة بهدف دعم اللاعب و تحفيزه لاستمرار تقديم هذا الأداء الرائع مع الفريق خلال المباريات القادمة خاصة في ظل العلاقة الطيبة والمتميزه التي تربط رئيس زعيم الثغر بالمهاجم الإيفوارى.

رزاق سيسيه نجح فى قيادة الاتحاد السكندرى فى آخر مبارياته بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى وأحرز اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ويعد من أفضل اللاعبين الأجانب بالدورى، ورغم أنه معار لزعيم الثغر لمدة موسم من الزمالك تنتهى بنهاية الموسم الجاري، إلا أن الكلام كثر عليه فى الآونة الأخيرة عن دخول الأهلى فى مفاوضات قوية معه من أجل خطفه من نادى الزمالك.

ويخوض اللاعب مباراتين مع منتخب بلاده خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وتقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021، والثانية أمام إثيوبيا وتقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021.