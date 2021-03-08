إيقاف الحكم المتسبب في تأجيل مباراة باشاكشهير مع سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إيقاف الحكم الروماني الذي تسبب في إلغاء مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع باشاك شهير التركي في ديسمبر الماضي بدوري أبطال أوروبا، لكن مع تبرئته من السلوك العنصري.

وتعرض الحكم الروماني سيباستيان كونستانتين كولتيسكو للإيقاف حتى 30 يونيو المقبل بسبب "السلوك غير اللائق" بصفته الحكم الرابع للمباراة التي جرت في الثامن من ديسمبر والتي تم إيقافها بعد اتهامه باستخدام ألفاظ عنصرية اتجاه بيير ويبو المدرب المساعد لباشاك شهير، ونتيجة للاحتجاجات ، غادر الفريقان أرض الملعب.

وتسببت هذه الواقعة في ردود فعل دولية وأدت إلى العديد من الاحتجاجات والتعبير عن التضامن في أوساط كرة القدم.

وجرى استئناف المباراة في اليوم التالي وانحنى جميع اللاعبين والحكم الجديد على ركبتهم للتعبير عن مناهضة العنصرية قبل انطلاق المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 5 /1.

وألزم اليويفا كولتيسكو بخوض تدريب تعليمي وكذلك مواطنه اوكتافيان سوفري.

وأوضح يويفا أن "المسؤولين ينبغي أن يتدربوا بشكل كاف ومتخصص لاتخاذ قرارات أفضل في اختيار اللغة والكلمات" و"في السياق الدولي، الاستخدام الصحيح للغة أمر أساسي لتجنب المواقف مثل التي حدثت في المباراة المشار إليها".

وتعرض ويبو المدرب المساعد لباشاك شهير للإيقاف مباراة واحدة.