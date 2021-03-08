خاص.. ناصر ماهر يدعم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق حصل على الضوء الأخضر للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.

وقال المصدر لمصراوي إن طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة أعطى الضوء الأخضر لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بشأن قدرة ناصر ماهر علي المشاركة في المباريات بداية من لقاء الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وشارك ناصر خلال الأيام الماضية في التدريبات بشكل طبيعي وبقوة، وأصبحا قادرا على الالتحامات الهوائية وغيرها، ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات دون أي قلق عليه، وفقا للمصدر.

يُذكر أن ناصر كان أُصيب بخلع في الكتف، وأجرى عملية جراحية ثم عاد وشارك في المران الجماعي بعد مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا لكن دون التحامات.