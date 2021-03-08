الخليج 365 يكشف سبب غياب أيمن أشرف وطاهر محمد عن مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365

كشفت مصادر خاصة أن الإصابة والإجهاد تهددان مشاركة الثنائي طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف أمام الإسماعيلي المقرر لها مساء بعد غدا بإستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري .

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم أن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم وأدي طاهر محمد طاهر جلسة في الجيم بعد شكواه من إجهاد عام، فيما أكتفي ايمن اشرف بتدريبات خفيفة في الجيم بعد تعرضه لإجهاد عام، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المران الجماعي اليوم؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل انتظامه في مران الأهلي من جديد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأكد مصدر بالأهلي لمصراوي، أن طاهر محمد طاهر يعاني من إلتواء في الكاحل ويستطيع العودة للمشاركة في المران غداً ولكن هناك خطورة في إمكانيه إصابته حال مشاركته امام الإسماعيلي مما قد يفقد فرصته أمام فيتا كلوب المقرر لها الثلاثاء المقبل 16 مارس في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن أيمن أشرف يعاني من الآم في الركبة منعته من المشاركة في المران وهناك مخاوف من الدفع به أمام الإسماعيلي حال عدم إتمام شفائه بشكل كامل .