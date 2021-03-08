وزارة الرياضة: دعم الزمالك بـ100 مليون جنيه مستحقات لدى النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت وزارة الرياضة أنه تم دعم نادي الزمالك بـ100 مليون جنيه، للمساهمة في استقرار الأوضاع المالية للنادي الأبيض، في ظل التغيرات، وتراجع مستوى الإيرادات.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أنه تم التنسيق مع اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة شؤون النادي في الحصول على 100 مليون جنيه، كانت مستحقة لدى العديد من الجهات المختلفة لصالح النادى وليس من موازنة الوزارة ، فضلاً عن التواصل مع العديد من الجهات التي لديها مستحقات لدى نادى الزمالك لجدولة تلك الديون بما لا يعيق أداء النادى ووفاءه بالتزاماته المختلفة.

وأكمل البيان: "أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية الرياضية الشعبية وذلك لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها وكذلك تكثيف مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية بتلك الهيئات وخاصة في الشعبية التي تتمتع بها الأندية الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية".

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة ملتزمة بهذا الدور تجاه جميع الأندية الشعبية بغرض الحفاظ على استقرارها على صعيد النواحى المالية والإدارية، ودعم أنشطتها المختلفة في سبيل خدمة النشء والشباب والمواطنين من الأعضاء والمترددين عليها

واختتم البيان: "قدمت وزارة الشباب والرياضة دعماً ماليا خلال شهر فبراير الماضي يقدر بمبلغ 42 مليون جنيه و95 ألف جنيه، تضمن أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس واسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية في مختلف تلك المحافظات".